Charge - 01 de dezembro de 2023

A taxa de mortalidade infantil no Grande ABC está abaixo do índice nacional. Em 2022, o Brasil registrou média de 12,9 óbitos infantis para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto na região o número chegou a 10,4. Já no Estado foram 11,1, segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). Os números nacionais foram divulgados na quarta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).