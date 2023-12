Diadema terá unidade escolar construída por meio de PPP

A Região Metropolitana de São Paulo será contemplada no projeto do Governo do Estado que prevê a construção de novas unidades escolares da rede estadual de ensino, por meio de PPP (Parceria Público-Privada). Os municípios de Arujá, Carapicuíba, Guarulhos, Suzano e Diadema, na região, receberão uma unidade escolar, cada um. O investimento previsto para é de R$ 230,3 milhões.

A estimativa é construir 154 salas de aula para atender mais de 5.720 alunos. As unidades de Arujá e Guarulhos devem entrar em funcionamento em 2026. Já a previsão para as unidades de Carapicuíba, Diadema e Suzano é para 2027. Para receber contribuições da sociedade, o governo estadual colhe sugestões para o aprimoramento do projeto de construção das novas unidades escolares. Os interessados podem participar do processo até o dia 13 de dezembro. As contribuições devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico: construcaodeescolas@educacao.sp.gov.br.

O projeto de PPP abrange 29 municípios paulistas. A PPP envolverá a construção, gestão e operação das unidades, além de serviços não-pedagógicos, como limpeza, manutenção, gestão de infraestrutura e segurança.