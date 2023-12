Secretário de Segurança reinaugura base da PM

A solenidade de revitalização da 4ª Companhia da Polícia Militar de São Bernardo, pertencente ao 6º BPM/M, aconteceu nesta quinta-feira (30) e contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. A reforma do espaço foi viabilizada com recursos do ex-deputado estadual, Coronel Nishikawa. Também estiveram presentes no evento o comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Victor Alessandro Ferreira Fedrizzi, bem como o comandante de Policiamento de Área Metropolitana Seis Coronel PM Luiz Fernando Alves.

A reforma teve investimento de aproximadamente R$ 300 mil. “Agradecemos a contribuição para a melhoria das condições de trabalho do nosso policial militar, o bem mais precioso da nossa instituição. Que esta revitalização contribua significativamente para a eficiência operacional da 4ª Companhia, garantindo assim a segurança e o bem-estar da comunidade local”, disse tenente-coronel, Allan Marques Bueno.

”Fornecer ferramentas para melhorar a vida do policial reflete diretamente em uma melhor prestação de serviço à população. Esse é um desafio grande”, disse o secretário Guilherme Derrite.