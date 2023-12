Atuação questionável do ator Morando

São Bernardo foi a Meca do cinema nacional no início dos anos 1950 pelos Estúdios Vera Cruz. Talvez inspirado nessa história é que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem usado suas redes sociais para bancar o ator. Em alguns vídeos, Morando faz interpretação - a mais recente foi para o lançamento do guia turístico de São Bernardo. Aliados do tucano já começaram a brincar que as atuações de Morando não o levariam nem para ser figurante em filmes do Mazzaropi, principal estrela dos Estúdios Vera Cruz. “O Orlando, como ator, é tão questionável como prefeito”, brincou um vereador governista, que, com medo de represálias, faz comentários na surdina sobre o chefe do Executivo. Outra brincadeira que surgiu no Legislativo foi a de que, encerrado o mandato, em 31 de dezembro de 2024, a carreira de ator não será uma opção ao tucano são-bernardense.

Agenda

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve no Palácio dos Bandeirantes para reunião com o secretário estadual da Casa Civil, Arthur Lima, ao lado da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e do secretário de Saúde, Gilvan Junior. “Estivemos discutindo recursos e demandas para melhorar ainda mais a saúde da nossa cidade. O mandato da deputada tem nos proporcionado um diálogo mais aberto com o governo estadual, fortalecendo a parceria em prol do bem-estar da nossa gente. Unidos, estamos trabalhando para atender às necessidades da nossa gente.

Mudança

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), mexeu no comando da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil. Saiu o Coronel Carmo Junior para entrar Sandro Torres, conhecido como Sandrão, comandante da Romu, o time de elite da GCM (Guarda Civil Municipal).

Luto – 1

Pai do ex-presidente da Câmara de São Bernardo Ramon Ramos, Ramon Ramos Vos morreu no último dia 25. A informação foi repassada pelo vereador Maurício Cardozo (PSDB), que por anos foi assessor parlamentar de Ramon Ramos - morto em 2019, vítima de acidente de carro.

Luto – 2

“Ramon Ramos Vos nos acompanhou em muitas conquistas da nossa cidade, ao lado de seu filho, ex-vereador e presidente da Câmara Ramon Ramos, sendo que, após a morte de seu filho, continuou sua trajetória no acompanhamento político junto ao grupo que deu continuidade ao legado deixado, e que agora compõe a equipe do vereador Maurício Cardozo, pela qual sempre dedicou imenso carinho de pai, e agora deixará uma imensa saudade”, informou o gabinete de Cardozo. A Câmara fez um minuto de silêncio em homenagem.

Luto – 3

Jornalista e comerciante do Centro de São Bernardo, Cyro Cassetari morreu na quarta-feira, aos 85 anos. Ele era dono da famosa loja de artigos esportivos Esportes Cassetari, na Rua Marechal Deodoro. Cyro foi jogador e presidente do Palestra de São Bernardo - inclusive, tendo recepcionado o Rei Pelé quando o Santos enfrentou, em um amistoso, o Palestra, em 1974.

Cidades antirracistas

Várias cidades do Grande ABC estiveram na sede do Ministério Público para aderir ao Pacto Coletivo por Cidades Antirracistas, do MP paulista. “Não basta apenas declarar que somos iguais perante a lei. É dever do Estado e de cada um de nós fazer com que a igualdade se consagre, com a equiparação de oportunidades”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo. “Se queremos uma sociedade mais justa e fraterna, precisamos garantir a igualdade de oportunidades”, pontuou. Estiveram no evento representantes de São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.