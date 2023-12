Futebol em Paranapiacaba. 120 anos de história. Unem-se Lyra e Serrano. Um estádio é construído. E o esporte bretão chega à região.

São três datas fundamentais, e tudo converge para o Alto da Serra:

23 de fevereiro de 1903, fundação da Sociedade Recreativa Lyra da Serra.

3 de dezembro de 1903. Fundação do Serrano Atlético Clube.

15 de outubro de 1936, quase 33 anos após o seu surgimento, o Serrano se une à Lyra. Dessa junção nasceu o atual União Lyra Serrano AC.

CONEXÃO COM SANTOS

Em entrevista concedida ao jornalista Primo Ribeiro, do Diário, em 1993, Salles Henrique, o Salinho, meio campista na década de 1950, declarou que o Serrano, em seus áureos tempos, cansou de colecionar títulos.

“Era difícil o clube passar um fim-de-semana sem conquistar um troféu. Chegamos a ficar meses sem perder”, relembrava Salinho.

O Serrano participava de campeonatos da Liga Santista de Futebol. Enfrentou equipes como o Jabaquara, Portuguesa Santista e União Santista. Bastava tomar o trem e seguir até a Baixada Santista. E os adversários também não tinham dificuldade em jogar em Paranapiacaba, no velho e agora revigorado estádio. Os trens de passageiros existiam em profusão.

HÁ 30 ANOS

De um lado, o jogo de malha, do qual Paranapiacaba fez história. De outro, o velho futebol.

Em 1993 – relata o repórter Primo Ribeiro - o Serrano só disputava amistosos. Chegou a criar uma liga extraoficial com quatro times locais: Trilho, Via Permanente, Paranapiacaba e Zuum.

Os melhores jogadores destes times formados por ferroviários eram selecionados para jogar no Serrano.

HOJE

O Serrano respira. Ganha vida nova com o estádio reinaugurado. Uma conquista para o aniversário deste domingo. Cento e vinte anos de história. Um marco.

Não se esqueçam: o futebol do Grande ABC – do Ramalhão, do velho EC São Bernardo, do Azulão, do Água Santa, do Mauaense e Mauá FC, do Ribeirão Pires FC – nasceu em Paranapiacaba, rodeado pelas montanhas da Serra do Mar, revelando craques como Salinho.

DIGITAL

Eduardo Pin ocupa a Internet com notícias históricas do Serrano. Fotos lindas, como a desta carteirinha do Sr. João Aparecido Oliveira. Confiram.

Crédito da foto 1 – Coleção: Odilon Luiz de Oliveira

CROMOS. O Serrano perpetuado no álbum de figurinhas Varzeana, da década de 1950. Procurem pelo Salinho, entrevistado em 1993 por Primo Ribeiro.

PARA OS ANAIS DA MEMÓRIA

Uma igreja no Ipiranguinha

É a atual Matriz de Santo André

A Matriz cor-de-rosa

Domingo, 15 de novembro de 1903. Lançada a pedra fundamental de uma igreja no bairro Ipiranguinha, sob a invocação de Santo André.

Houve o benzimento de um sino, oferta do industrial Francisco Amaro. E foi celebrada missa campal.

Os festejos iniciaram-se na véspera, sábado à tarde, com vários divertimentos promovidos pela comissão de obras.

No domingo, a banda de música da 61ª Brigada da Guarda Nacional, da Freguesia do Brás, realizou concerto no alto da então chamada Estação de São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – A região redescobria o nome Santo André, da antiga vila de João Ramalho. Tanto que, sete anos depois, em 1910, seria criado o Distrito de Santo André. Daí porque essa notícia é muito importante.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 3 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8560

MANCHETE CPI do Orçamento quebra hoje (3-12-1993) sigilo bancário de mais dez parlamentares.

CULTURA & LAZER – Roberto Carlos declarava seu amor às gordinhas; era o 36º LP do “Rei Roberto”.

Cantora Vânia Bastos hoje (3-12-1993) no Teatro Municipal de Santo André.

Noite do Haway amanhã (4-12-1993) no São Caetano EC. Supershow com a Banda Mel. Frutas à vontade, “ulla-ulla”, clips no telão.

EM 3 DE DEZEMBRO DE...

1908 – Em 1º de dezembro iniciaram-se as férias escolares anuais para todos os grupos escolares, escolas complementares e Escola Modelo do Estado.

NOTA – A região, em 1908, não possuía nenhum grupo escolar, apenas escolinhas isoladas em seus vários povoados, que hoje formam as Sete Cidades.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de iguape.

No Paraná, Bom Jesus do Sul, Conselheiro Mairinck, Doutor Ulysses, Rondon e Santa Inês.

No Rio Grande do Norte, Nova Cruz e Severiano Melo (RN).

E mais: Alagoinha (PB), Campo Belo do Sul (SC), General Carneiro (MT) e Sobradinho (RS).

HOJE

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica

Advento

3 de dezembro

Com o primeiro domingo do Advento começa um novo Ano Litúrgico na Igreja Católica.

“Vigiai para que não aconteça que, vindo Ele de repente, vos encontre dormindo”.

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, Paulus/Vozes, 2023.

Ilustração: ACI Digital