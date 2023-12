30 de novembro de 2023. A nossa bela vila... ...voltou a ser cidade.

INTERPRETAÇÃO: Ana Maria Medici, Reginaldo Lucas e o texto de Hilda Breda: a emancipação respira

NAS ONDAS DO RÁDIO

O Crime não compensa.

Patrulha Bandeirantes.

O Homem do Sapato Branco.

Gil Gomes.

Afanásio Jazadji

Texto: Milton Parron

No programa Memória deste final de semana, o foco serão alguns programas policiais que marcaram época na televisão e, principalmente, no rádio.

O Crime Não Compensa, da Rádio Record, nas décadas de 40 e 50 e, na Bandeirantes depois.

Patrulha Bandeirantes a partir de meados dos anos 50.

Tinham o mesmo formato, isto é, os crimes da semana teatralizados com a participação do elenco de dramaturgia das respectivas emissoras.

Na televisão a novidade veio com Jacinto Figueira Júnior, O Homem do Sapato Branco, apresentado a partir de 1965 no Canal 2, TV Cultura que pertencia aos Diários de Assis Chateaubriand.

Por fim, o crime no rádio centralizado nas figuras dos próprios apresentadores, direto, objetivo, sem maquiagens para agravar ou atenuar os fatos relatados.

Destacaram-se dois: Gil Gomes, na Record e Globo e Afanásio Jazadji, na Globo e Capital.

O destaque maior do Memória será para Afanásio, que concedeu uma longa entrevista ao programa, cotejando o rádio de ontem com o de hoje, em sua programação como um todo.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Polícia, urgente. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã, domingo, às 8h, com reprise na sexta, dia 8, às 23h.

Arquivo de Memórias Musicais

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 2 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8559

MANCHETE – Empreiteiras criaram governo paralelo.

EDITORAL – A peça que faltava.

Agora que está preso, é provável que PC, não tendo nada a perder, resolva contar tudo o que sabe à CPI.

MAUÁ – A cidade abria o 1º Salão Regional de Artes, com 260 obras de 120 artistas.

EM 2 DE DEZEMBRO DE...

1903 – No aterrado que ligava a rua da Mooca, em São Paulo, um bonde elétrico abalroou a carroça guiada por Cesar Verrani, morador de São Bernardo. O carroceiro teve ferimentos no rosto.

NOTA – A notícia foi publicada pelo Estadão em 14 de novembro de 1903. O acidente foi um dos primeiros envolvendo bonde elétrico – até então prevaleciam os bondes puxados por animais.

1908 – Em 30 de novembro (de 1908) falecia na Estação Rio Grande (da Serra) o major Manuel Domingues Beber, chefe político na região. Foi sepultado no cemitério local.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araçatuba, Avaí e Presidente Alves.

No Rio Grande do Sul, Alto Alegre, Boa Vista do Buricá e Nova Hartz.

Na Paraíba, Aroeiras e Uiraúna.

No Piauí, Francisco Ayres e Regeneração.

Em Alagoas, Olho d’Água das Flores e Paulo Jacinto;

E mais: Ipiaú (BA) e Santa Rita (MA).

HOJE

Dia Internacional da Abolição da Escravatura

Dia Pan-americano da Saúde

Dia Nacional das Relações Públicas

Dia da Astronomia (comemorado no Brasil)

Dia do Samba

Santa Bibiana

2 de dezembro

Viveu no século IV em Roma. Padroeira da cidade paulista de Martinópolis

Foto: Paróquia Santa Bibiana, em Martinópolis