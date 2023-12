30 de novembro de 2023. A emancipação de São Bernardo... ...lembrada na Praça Lauro Gomes... ...aos pés do busto de Wallace Simonsen.

“Considero todos esses membros da AME aqui presentes mais do que amigos, uma família”.

Evanir Beletato, da célebre Pizzaria do Gino.

Emoção não faltou, em dois momentos principais:

1) quando a sobrinha de João Silvério da Silva, o João Gomes, Lurdinha Braz, interpretou o Hino de São Bernardo, composição do tio em parceria com Wallace Simonsen;

2) quando os atores Ana Maria Medici e Reginaldo Lucas, do Grupo Cênico Regina Pacis, interpretaram maravilhosamente momentos da campanha de 1944.

Descendentes dos líderes autonomistas receberam mimos da AME (Associação dos Amigos da Memória), em colaboração com a Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) e Coordenadoria Regional do Centro. Jorge Scopel, do Centro de Memória, em palestra, abordou aspectos sobre a emancipação.

PAUTAS EM ABERTO

Se no passado o 30 de novembro foi mais lembrado, o ato de ontem na Praça Lauro Gomes reviveu a data, seguindo o exemplo do GAMA, o Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano, criado em 2013.

As lideranças partem. Compete às novas gerações não deixar que a história se perca. Pontos para a AME e para o GAMA, que podem e devem juntar esforços, chamando as demais cidades a estudar e celebrar suas datas maiores.

Como se deram os movimentos autonomistas de Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra?

Como Santo André chegou a liderar toda a região durante cinco anos?

Não foi de graça que se criou a Freguesia de São Bernardo (em 1812) e sua elevação a Município (em 1889).

Que caminhos foram percorridos para a criação dos nossos vários distritos de paz?

São pautas abertas para serem pensadas e desenvolvidas pelas novas e atuais gerações, em especial pela escola.

CHAMADA À ESCOLA

Daí porque foi importantíssima a presença, ontem, na Praça Lauro Gomes, de Elizabeth Rutiguel, diretora da Escola Estadual Maria Iracema Munhoz. Educadores como ela têm total condição de levar o tema às salas de aula.

FLORES. Quinta-feira, 30 de dezembro de 2023: descendentes das lideranças emancipacionistas, memorialistas e membros da AME saudaram os 79 anos da emancipação de São Bernardo junto ao busto de Wallace Simonsen

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 1º de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8558

MANCHETE – PC Farias vai ficar na cela de José Carlos Alves dos Santos, que assumiu atos de corrupção no orçamento e denunciou toda a gangue.

IMPRENSA – Começava a circular o “Diário da Tribo – Vestibular 94”, o novo suplemento do Diário.

ÓBITO – Falecia o ex-vereador João Batista da Silva, de Santo André. Eleito pelo PT em 1988, mudou para o PDT em 1990.

EM 1º DE DEZEMBRO

1903 – Fábrica de tecidos Bergman, Kowarick & Companhia, da Estação São Bernardo (hoje Santo André), comunicava a substituição do vendedor Alberto Bellack por José Goursand Sobrinho.

1908 – Visconde de Ouro Preto, conselheiro Cândido de Oliveira, conde de Affonso Celso e Carlos de Laet anunciavam uma série de conferências no Rio de Janeiro, refutando as doutrinas sustentadas pelo professor italiano Henrique Ferri em suas recentes conferências.

1938 - Pilar Futebol Clube passa a se chamar Associação Esportiva Mauá.

1973 – Orquestra Armorial de Câmera, do Recife, apresenta-se na Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, em Santo André.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Tempo de Advento. Orar com o presépio.

Fazer a novena de Natal.

Acompanhar Maria e José até a chegada do Menino Jesus.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

HOJE

Dia Internacional da Luta contra a Aids

Brasil celebra o Dia do Casal

Dia do Numismata

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Paraíba, hoje é o aniversário de Boa Ventura, Esperança e Sapé.

No Paraná, Guaraci e Nossa Senhora das Graças.

Em Alagoas, Novo Lino e Tanque d’Arca.

E mais: Careiro da Várzea (AM) e Itiquira (MT).

Maria Clementina Anuarite Ningapita

1º de dezembro

Mártir da castidade congolesa (Congo, Wamba, África 1939 – Congo, Isiro, 1964). Pertencia à Congregação Religiosa da Sagrada Família. Foi uma das numerosas vítimas da revolta dos rebeldes simbas. Beatificada pelo papa João Paulo II em 1985.

