Atlético-MG anuncia renovação de contrato com o volante argentino Battaglia até 2025

O técnico Felipão demorou, mas conseguiu ajustar o Atlético-MG. Mesmo que feche 2023 sem conquistas, o treinador espera fazer uma temporada diferente em 2024 e pediu que o clube não perdesse peças importantes. Nesta quinta-feira, o volante argentino Battaglia foi mais um atletas do elenco a renovar seu contrato, até dezembro de 2025.

Ainda na briga pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Atlético-MG já vai fazendo o planejamento para o próximo ano, no qual espera brilhar na Libertadores e também fazer grandes disputas no Brasileirão e na Copa do Brasil. Para isso, o técnico pediu para não perder peças importantes e vem sendo ouvido.

"O Galo renovou o contrato do volante Rodrigo Battaglia até dezembro de 2025. Identificado com a massa por honrar as nossas cores com raça e dedicação, o argentino seguirá em Belo Horizonte", oficializou o Atlético-MG.

Ao lado do executivo de futebol Rodrigo Caetano, alvo de Augusto Melo, eleito presidente do Corinthians, Battaglia assinou o novo vínculo e vai virar o ano tranquilo com o voto de confiança do clube.

O jogador vem se recuperando de uma artroscopia no joelho direito e perdeu os últimos jogos do time no Brasileirão. Além do volante, o clube já havia renovado com outras peças importantes do elenco, casos dos laterais Guilherme Arana, Mariano e Saravia e do zagueiro Maurício Lemos.