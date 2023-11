Braskem realiza a formatura da segunda turma do projeto Costura Criativa

A Braskem junto com o Senai e a Prefeitura de Mauá acaba de formar a segunda turma com mais de 20 mulheres no projeto Costura Criativa. A iniciativa reaproveita uniformes da companhia para a produção de novas peças artesanais como bolsas, carteiras, capas de almofadas e outras.

Ao todo, foram 200 horas de aprendizado, nas quais as alunas tomaram aulas de corte e costura, desmanche das peças de roupa, utilização da máquina reta e overloque, corte de tecido e acabamento.

As participantes utilizaram 300 uniformes que se transformaram em 80 nécessaires, 160 ecobags e 30 mochilas.

A programa surgiu com o intuito de incentivar talentos e habilidades de costura, ensinar uma nova forma de geração de renda às famílias e conscientizar a população sobre a importância e possibilidade de reuso na confecção de novos produtos, segundo a coordenadora de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, Thais Rodrigues.