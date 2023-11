Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

GRANDE ABC

Pista de patinação, sorteio de carro, solidariedade e espaços especiais para fotos. O Diário separou quais as atrações preparadas pelos shoppings centers para festejar a magia do Natal com a família em Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Vale reforçar que Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires não contam com shoppings centers nas próprias redes de comércios e por isto não foram listados entre as atrações abaixo. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077877/confira-a-programacao-de-natal-dos-shoppings-no-grande-abc

SANTO ANDRÉ

Acostumada a receber atletas de diversas modalidades, a quadra do Ginásio Laís Elena Aranha, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, será tomada por alguns dos principais personagens da Disney. Neste sábado (2), Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Pateta, Elsa, Anna, Olaf, Moana, Mirabel, Luiza, Isabela e diversos outros integrarão o espetáculo musical ‘Sonhando com o Mickey’. O show inicialmente estava marcado para ocorrer em outubro, como parte da programação do Dia das Crianças. Entretanto, as condições climáticas levaram ao adiamento do evento, que agora integra a programação do Natal Solidário de Santo André. Serão três apresentações, às 16h, 18h e às 20h, cada uma delas para público de 4 mil pessoas. Para garantir o ingresso, é necessário realizar inscrição pelo site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078009/santo-andre-recebe-espetaculo-sonhando-com-o-mickey-em-2-de-dezembro

DIADEMA

A Prefeitura de Diadema realizará, entre os dias 8 e 17 de dezembro, na Praça da Moça, o terceiro Festival de Natal. Na programação, shows de artistas consagrados como Marina Sena, Pitty, Dudu Nobre e Chico César, mais de trinta atrações locais, grupos formados por alunos da Casa da Música e muito mais, sempre a partir das 16 horas. Durante todos os dias do Festival, haverá barracas de alimentação e bebida. Uma árvore de Natal com 15 metros de altura será inaugurada no dia 8, aniversário de Diadema, mesmo dia em que a casa do Papai Noel começa a receber a visita do bom velhinho. A entrada nos shows será trocada por um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078061/pitty-dudu-nobre-marina-sena-e-chico-cesar-estarao-no-festival-de-natal-de-diadema

A cidade recebe, pelo 12º ano, a Virada Inclusiva, gratuitamente nos dias 29 e 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro. O programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) incentiva a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações culturais, esportivas e de lazer. Serão mais de 30 horas de programação, envolvendo oficinas, palestras, exposições sensoriais, dança, música, vídeos, bate-papos, acervos literários acessíveis e muito mais, a fim de promover e garantir direitos sociais básicos, como o acesso à cultura, e a maiores oportunidades de inclusão e participação social.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077209/diadema-recebe-12-virada-inclusiva

A Praça da Moça, no Centro de Diadema, recebe a terceira edição da Cãominhada neste domingo (3). A concentração de donos e animais será às 8h e a caminhada, ao longo da própria praça, está prevista para começar às 9h. Além de proporcionar mais um momento de lazer para cães e donos, o evento tem o objetivo de arrecadar alimentos e recursos para pets em situação de rua. Segundo a organização, no evento é esperada a participação de cerca de 300 cães. Para evitar acidentes, a orientação divulgada à imprensa, sobretudo, atenta para que os donos munam os pets de coleira e, sempre que necessário, focinheiras.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078328/diadema-recebe-caominhada-no-domingo

SÃO BERNARDO

A partir de terça-feira, o 1º Festival de Cinema de São Bernardo transforma o Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto) em uma capital cinematográfica brasileira. O evento, que tem como norte valorizar as produções dos históricos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, vai reunir grandes nomes da sétima arte no País, bem como exibir e debater clássicos nacionais. A abertura acontece às 13h da terça-feira, com exposição do extenso acervo dos estúdios Vera Cruz. Haverá, inclusive, exibição do filme Mazzaropi, dirigido por Celso Sabadin, que conta a história do icônico ator e uma das grandes estrelas do estúdio são-bernardense.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077042/1-festival-de-cinema-de-s-bernardo-ocorre-semana-que-vem-no-cenforpe

MAUÁ

A Prefeitura de Mauá inaugura a partir do próximo sábado (2), a Vila Natalina, que ficará no Parque da Juventude, para celebrar as festas de final de ano e também os 69 anos da cidade - comemorado em 8 de dezembro. Para marcar a inauguração, a partir das 18h do sábado, no palco do Parque, estão programadas apresentações musicais.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078306/maua-inaugura-vila-natalina-neste-sabado

SÃO CAETANO DO SUL

A programação de Natal em São Caetano tem como destaques da parte cultural os shows do Jota Quest, Vanessa da Mata e Ney Matogrosso (confira a programação completa abaixo). Tudo gratuito. Também terá Vila de Natal e Bosque Encantado, árvores natalinas gigantes (uma delas com 24 metros de altura), o concurso Natal Luz (que distribuirá R$ 40 mil às melhores decorações de casas, condomínios, comércios e escolas) e o Natal Solidário (exclusivo para pessoas em situação de vulnerabilidade social), entre outras ações.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077144/festa-de-natal-em-sao-caetano-tera-jota-quest-vanessa-da-mata-e-ney-matogrosso

RIBEIRÃO PIRES

A Fábrica de Sal de Ribeirão Pires recebe neste sábado, a partir das 8h, a Jornada do Patrimônio, iniciativa do governo de São Paulo. Sob o tema ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, o evento promoverá série de atividades gratuitas abertas ao público, entre as quais visitação a espaços históricos da cidade, rodas de conversa e apresentações culturais. A ação conta com o apoio da Prefeitura. Entre os temas em destaque na programação da Jornada do Patrimônio em Ribeirão Pires estão a história da tricentenária Capela do Pilar – patrimônio tombado pelo Condephaat –, e a memória guardada entre as paredes da Fábrica de Sal. A comunidade católica da cidade contará a história da Festa do Pilar e a tradição da confecção do tapete de Corpus Christi.

Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078437/fabrica-de-sal-recebera-a-jornada-do-patrimonio-do-estado

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Apresentação '25 anos realizando sonhos' (Mauá)

Celebrando mais um aniversário, o Grupo de Dança Free Pass traz aos palcos os melhores repertórios deste ano. O espetáculo tem ingressos por 20 reais, que podem ser negociados no telefone 11 4512-7480.

Data: este domingo (3), às 16h30 e 19h.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

Jornada do Patrimônio (Mauá e Santo André)

Em Mauá, no sábado às 15h, no Museu Barão de Mauá haverá apresentações do Grupo Samba Lenço de Mauá, às 15h, assim como da Orquestra de Violeiros de Mauá, às 16h. Já em Santo André, na Vila Ferroviária de Paranapiacaba, às 10h, a intervenção artística é o ‘Cortejo Margarida e Família Barmú’.

Data: este sábado (2), às 10h em Santo André e 15h em Mauá.

Local: Museu Barão de Mauá (Avenida Doutor Getúlio Vargas, 276 - Jardim Guarani).

Desfile cívico Distrito de Riacho Grande (São Bernardo)

Os 75 anos começarão a ser celebrados às 8h, na Paróquia São João Batista (Avenida Araguaia, 59, Riacho Grande). Já o desfile se inicia em seguida, às 9h, no o cruzamento da Avenida Araguaia com a Avenida da Praia. Devem comparecer representantes dos povos indígenas da região, assim como integrantes da Colônia dos Pescadores e ceramistas do pós-balsa.

Data: este sábado (2), a partir das 9h.

Local: Subprefeitura do Distrito de Riacho Grande (Av. Araguaia, 265 - Centro, Riacho Grande).

Arena Flash (São Bernardo)

Com entrada gratuita, o público pode esperar o melhor de sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000 por DJs da região.

Data: neste domingo (3), das 14h às 20h.

Local: Parque da Juventude Cidade Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65 - Centro).

Roteiro Cultural "nas beiras da borda do campo" (Santo André)

A atividade será totalmente gratuita, incluindo transporte e alimentação. Toda a passagem pela história, cultura e gastronomia do bairro será orientada por um guia de turismo.

Data: este sábado (2), das 8h às 17h.

Local: a saída é do Paço Municipal (Praça IV Centenário, s/n - Santo André).

Festival Multicultural (Santo André)

Serão 40 os expositores com o melhor do artesanato, gastronomia, artes plásticas, moda, produtos naturais, entre outros segmentos em destaque da Economia Criativa da cidade e do Grande ABC. Na programação musical, às 13h, é recebida a Banda Solta o Som SECI; já às 15h, a artista Marcia Cherubin; e às 17h, a banda Os Robertos.

Data: este sábado (2), das 11h às 18h.

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 - Centro).

Polifonia urbana (Santo André)

O evento celebra os 50 Anos do Movimento Hip Hop com shows, graffiti, basquete, contação de histórias e homenagem ao rapper Eneas Enézimo.

Data: este domingo (3), das 10h às 18h.

Local: Parque Central – Viela de Acesso às Quadras (Rua Visconde de Mauá, alt. do nº 489 - Vila Assunção).

56ª Exposição de Orquídeas (São Bernardo do Campo)

Serão sorteadas orquídeas nos dois dias de evento, com diversos expositores, praça de alimentação e também estacionamento gratuito. Cursos de cultivo serão oferecidos gratuitamente no sábado (2), das 11h às 14h e no domingo (3), às 11h

Data: no sábado (2), das 9h às 19h e no domingo, das 9h às 17h.

Local: DAJUV (Av. Redenção, 271 – Portaria 23, Centro).

Crochê Cultural (São Bernardo do Campo)

A arte de tricotar e fazer crochê serão lecionadas sem custo nas tardes do espaço. Toda a produção de mantas será doada a asilos da cidade. Agulhas e lãs também são aceitas para colaborar com a ação solidária.

Data: dia 1º e 8, das 14h às 16h.

Local: Biblioteca Machado de Assis (Avenida Araguaia, 284 - Riacho Grande).

Coral do Theatro Municipal (Ribeirão Pires)

O concerto será apresentado pelo Coro Infantojuvenil e Preparatório da Escola Municipal de Música – Fundação Theatro Municipal de São Paulo. É esperada a participação de 80 crianças, em duas sessões.

Data: este domingo (3), com sessões às 15h e às 17h.

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes (R. Diamantino de Oliveira, 218 - Vila Albertina).

Forró no Chico (São Caetano)

Aberto ao público, o melhor do forró pé de serra e também do Dj Alê animará o domingão. Vale destacar que, segundo a organização, em caso de chuva, o evento que deve ocorrer ao ar livre será cancelado.

Data: este domingo (3), das 16h às 21h.

Local: Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, n° 566 - Cerâmica).

Inauguração da Árvore de Natal e abertura da Vila de Natal de São Caetano

A primeira estrela natalina na cidade será a abertura da tradicional árvore com 12 metros e túnel de luz com 40 metros. A ação seguirá no dia seguinte, com a Vila de Natal - o ato será marcado por fogos de artifício sem estampido. Toda a estrutura ficará disponível até 6 de janeiro.

Data: esta sexta-feira (1), às 18h e sábado (2), às 19h.

Local: Praça Cardeal Arcoverde, no Centro.

Bosque Old Cars (São Caetano)

A partir da doação de 1 kg de alimento não perecível, será possível apreciar carros antigos, o mercado de pulgas e food trucks no parque.

Data: este domingo (3), 8h às 16h.

Local: Bosque do Povo (Estrada das Lágrimas, 320 - Bairro São José).

Atrações na Chácara Silvestre (São Bernardo)

O dia começa às 9h com aula de yoga, seguindo às 10h para a aula de ritmos. Às 11h, a vez é do Samba Rock. A partir das 13h30, o show musical é com Wilson Mendes. Às 16h marca presença Édson Souza e Banda.

Data: este domingo (3).

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petropólis.

Aulão de Yoga (São Bernardo)

A atividade gratuita acontece semanalmente, sem custo, em uma área que integra o ar livre e cobertura.

Data: neste sábado (2), às 9h10.

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).

Antologia musical do Teatro Oficina (Santo André)

Para já garantir ingressos com antecedência, um dos principais grupos de teatro nacional já liberaram as compras para o espetáculo 'Rasga Coração'. A obra é inspirada na simbiose estética entre o compositor Heitor Villa-Lobos e a companhia, com ingressos de 15, 25 ou 50 reais no site https://www.sescsp.org.br/programacao/rasga-coracao/.

Data: na próxima sexta (8), às 20h.

Local: Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar).