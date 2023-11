Filha de Samara Felippo decide ir morar com o pai e ela desabafa: Filhos são pro mundo

Tem mamãe triste na área! Isso porque Samara Felippo revelou nesta quinta-feira, dia 30, que sua filha mais velha, Alicia, de 14 anos de idade, decidiu ir morar com o pai nos Estados Unidos. A atriz não escondeu que está arrasada com a partida da adolescente e desabafou por meio de um texto publicado em suas redes sociais.

Assim, a artista declarou que respeita a escolha da menina a ir morar com o ex-marido, o jogador de basquete Leandro Barbosa.

Fiz um vídeo, mas inda não consegui soltar. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas, sair um pouco da asa da galinha mãe aqui. E eu tenho muito orgulho como mãe, dela com 14 anos estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama, iniciou ela.

Samara revela que apoia a menina

E ainda prosseguiu, ao declarar que apóia a decisão da filha a ir morar com a esposa do ex e as irmãs mais novas, embora não tenha escondido o seu pesar em ficar sem a filha por perto.

Me sinto em paz de saber que ela esta acolhida, amada e muito bem cuidada por quem ela também ama. E como tudo isso trará crescimento e histórias pra ela. Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse luto, importante pra mim também como mãe e pra ela, desabafou.

E completou:

Filhos são pro mundo. Hoje sinto só um pouco ainda, porque com a ida da Alicia, eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai.

Colo de mãe é eterno

Por fim, Samara Felippo declarou que sua casa e seus braços de mãe sempre estarão a postos para receber a primogênita.

Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar. Dando apoio a cada escolha dela. Te amo meu amor!!! Voa! Quero te ver crescer sendo livre e feliz, finalizou.