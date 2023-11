Sabrina Sato e Duda Nagle celebram aniversário de Zoe juntos: Viva nossa menina

Ela está crescendo! Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram os cinco anos de idade da pequena Zoe em família, ao lado das avós, Kika Sato Rahal e Leda Nagle. Apesar de estarem separados, os papais fizeram questão de estarem juntos no aniversário da filha.

A mãe da pequena compartilhou nos Stories uma mensagem sobre como foi o momento compartilhado:

Zozo está dodói, mas mesmo assim está com sua alegria que contagia a gente. Viva nossa menina, escreveu a apresentadora junto com uma foto da família sorrindo ao lado do bolo decorado.

Sabrina ainda publicou um emocionante vídeo homenageando a primogênita com belas palavras:

Zoe significa cheia de vida, e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Meu coração fica cheio de amor e gratidão vendo você crescer, se desenvolvendo e descobrindo a vida. E eu só agradeço a Deus por estar pertinho de você, acompanhando tudo isso. Obrigada, minha filha por ser tão especial, por ser minha melhor companhia. Que você seja muito feliz sempre! Meu amor por você é eterno. Obrigada, Deus, por esse presente chamado Zoe, disse Sabrina.

O papai Duda não foi diferente e também parabenizou a filha nas redes sociais, junto com uma foto da família prestes a devorar o bolo!

Parabéns, gatinha!!! Muita saúde e sorte pra você, minha filhinha. Muitos anos de vida, escreveu.