Defensora Antônia testa positivo para covid-19 e vira desfalque de última hora na seleção

O técnico Arthur Elias sofreu uma baixa de última hora na seleção brasileira feminina de futebol. A poucas horas do amistoso com o Japão, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, a defensora Antônia testou positivo para covid-19. De acordo com a CBF, a jogadora foi colocada em isolamento no hotel em que está hospedada a delegação.

Antônia, que atua como lateral-direita e zagueira, havia sido titular nos dois primeiros jogos da seleção sob o comando de Arthur Elias, que assumiu o comando do time após a demissão da técnica Pia Sundhage. A atleta atua no Levante, da Espanha.

De acordo com a CBF, a atleta tem quadro geral "bom", com "sintomas leves", e continua no hotel da delegação, em São Paulo. A entidade informou que todas as jogadoras ocupam quartos individuais, o que deve reduzir o risco de contaminação para o restante do elenco da seleção.

A CBF informou ainda que a médica da seleção, Lygia Neder, explicou que a atleta tem sintomas gripais leves, que iniciaram há dois dias. Na ocasião, fez teste de covid que deu negativo. Mesmo assim, vinha fazendo uso de máscara em ambientes fechados. Nesta quinta, pela manhã, ela fez novo exame que, desta vez, deu positivo.

Nesta quinta, o Brasil encara o Japão iniciando uma série de três amistosos que vão encerrar a temporada da seleção. A equipe japonesa será adversária da próxima partida também. E, em seguida, as brasileiras vão duelar com a Nicarágua.