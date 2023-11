Flaco López exalta gols importantes no Palmeiras e Luan participa de todo o treino

O Palmeiras vive reta final de temporada dos sonhos. Após ampliar a liderança no Brasileirão com mais uma vitória aliada a tropeço dos principais perseguidores, viu o zagueiro Luan participar de todo o treino desta quinta-feira. Para completar, Flaco López chegou a 10 gols com a camisa do clube e celebrou anotar em momentos importantes.

Após deixar sua marca duas vezes e transformar a vitória sobre o América-MG em goleada no Allianz Parque, o atacante não segurou a euforia pela fase artilheira. Mesmo sendo um reserva de luxo, são 10 bolas nas redes de Flaco López no clube em 53 aparições.

"Fiquei muito feliz pelo grupo e por ter ajudado com os dois gols. Estamos aqui para ajudar como der. A nossa caminhada começou no início do torneio, depois na metade tivemos um pouco de turbulência, mas agora estamos focados e com o objetivo claro. Estou feliz pelo trabalho de todo mundo", afirmou o argentino.

"Gosto muito de todo mundo aqui. As pessoas daqui são muito boas, todo mundo aqui é trabalhador e humilde. Fico feliz pelo carinho de todos. Quando um jogador está fora, todo mundo fica feliz quando um companheiro consegue ajudar, como foi ontem comigo. Me sinto muito querido aqui no Palmeiras", completou.

Já focado no jogo com o Fluminense, agendado pra domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, no qual pode definir a conquista do 12º título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalhou nesta manhã na Academia de Futebol.

E a boa notícia é que o zagueiro Luan está à disposição após treinar todo o tempo sem sentir mais o incômodo muscular na coxa. Quem atuou por mais de 45 minutos fez apenas um regenerativo, enquanto os demais realizaram dois trabalhos técnicos no gramado: uma atividade de posse de bola e marcação e, na sequência, confrontos de cinco contra cinco em campo reduzido.