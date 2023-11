Com 28 anos de GCM, Sandro Torres assume Secretaria de Segurança de Ribeirão Pires

A partir desta sexta-feira, 1º de dezembro, a Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil de Ribeirão Pires passa a ser comandada por Sandro Torres, Guarda Civil Municipal de carreira da Prefeitura há 28 anos. Esta será a primeira vez na história da cidade que um GCM assume a liderança da Pasta.

Em sua trajetória na Guarda Municipal ribeirão-pirense, Sandro Torres atuou como inspetor de policiamento padrão, chefiou a Romu (equipe ostensiva) e foi comandante da corporação.

“Fico honrado pelo convide feito pelo prefeito Guto (Volpi) e pela confiança. Vamos trabalhar pela valorização do efetivo, seguir modernizando nossa estrutura, com importantes programas criados nesta gestão, a exemplo do Escudo Digital, que funciona de forma integrada com o Detecta, das forças de segurança do Estado. Nossa missão é derrubar ocorrências criminais e colocar Ribeirão Pires entre as cidades mais seguras do País”, destacou Sandro Torre.

A Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil do município foi liderada, desde 2021, pelo coronel Carmo Júnior, que deixa a Pasta por questões particulares.