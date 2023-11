Arábia Saudita confirma extensão de corte voluntário de 1 milhão de bpd na produção de petróleo

O Ministério da Energia da Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira, 30, que o Reino vai prolongar sua redução voluntária de um milhão de barris de petróleo por dia (bpd), que começou a ser implementado em julho de 2023, até ao final do primeiro trimestre de 2024, em coordenação com alguns países participantes no acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). Em comunicado, o ministério aponta que a produção será de aproximadamente 9 milhões de bpd até ao final de março de 2024, e para apoiar a estabilidade do mercado, estas quantidades adicionais de redução serão restauradas gradualmente, de acordo com as condições do mercado.

O comunicado indicou ainda que esta redução se soma à redução voluntária de 500 mil barris por dia que o Reino tinha anunciado anteriormente, em abril de 2023, e que se estende até ao final de dezembro de 2024.

O ministério confirmou que esta redução voluntária adicional vem reforçar os esforços de precaução realizados pelos países da Opep+ com o objetivo de apoiar a estabilidade e o equilíbrio dos mercados petrolíferos.