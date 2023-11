Aprovado como prioritário projeto de investimento proposto pela SPE Novo Norte Aeroportos

O Ministério de Portos e Aeroportos aprovou como prioritário, para fins de emissão de debêntures incentivadas, o Projeto de Investimento em Infraestrutura Aeroportuária, no setor de logística e transporte, proposto pela SPE Novo Norte Aeroportos S.A. A Portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 30.

Segundo o texto, o projeto proposto pela SPE Novo Norte Aeroportos, tem por objetivo a prestação de serviços públicos, sob regime de concessão, para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do Bloco Norte II, composto pelo Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro (SBBE) e pelo Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre - Macapá/AP (SBMQ).

A Portaria tem vigência de dois anos.