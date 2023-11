Luciano Huck comemora 50 anos de idade de Angélica: Te amo mais que batata frita

Parabéns! Nesta quinta-feira, dia 30, Angélica está completando 50 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial do seu marido, o apresentador Luciano Huck.

Com um clique sorridente ao lado da amada, Huck abriu o coração e declarou todo seu amor à mãe dos seus três filhos:

Hoje é de fato o dia. O aniversário dela, mais uma volta ao redor do sol, a quinquagésima. Feliz aniversário, meu amor. Em meio a tantas celebrações destes últimos dias, escolhi esta foto para hoje. Enxergo muito do que construímos juntos neste registro: amor, felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas. Te amo mais que batata frita. E siga me levando de táxi, avião, jegue, canoa, bicicleta ou como você quiser pelos caminhos da vida, estarei sempre ao seu lado. Que venham os próximos 50!

Claro que através dos comentários, Angélica retribuiu o carinho do esposo:

Te amo tanto ! Amo tanto o que somos? só gratidão, escreveu.

Recentemente, Angélica e Luciano Huck comemoraram os 16 anos de idade do filho Benício com lindas homenagens nas redes sociais.