Bolsonaro não virá em entrega de título de cidadão são-bernardense

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) confirmou que não estará no ato solene para recebimento do título de cidadão são-bernardense na noite desta quinta-feira (30). Ele avisou que a honraria será repassada para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), seu filho e que também será agraciado com a condecoração.

“O Eduardo estará me representando tendo em vista que estarei em viagem que eu já tinha acertado por todo o Brasil. Muito obrigado pelo título, que me deixa muito honrado e compromisso na primeira oportunidade de visitar vocês nesta cidade maravilhosa”, disse Bolsonaro, em vídeo postado pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), autor das homenagens.

A solenidade está marcada para as 19h, na Câmara de São Bernardo, e terá segurança reforçada, uma vez que grupos de esquerda prometem fazer protestos contra a família Bolsonaro.