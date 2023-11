Alexandre Correa alega mal-estar e interrompe entrevista ao vivo sobre caso Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa pediu para interromper uma entrevista ao vivo após dizer passar mal ao relembrar as acusações de agressão feitas por Ana Hickmann contra ele. O caso aconteceu durante uma participação de Alexandre no programa Chupim, da Metropolitana FM, nesta quarta-feira, 29.

O empresário foi questionado se acreditava em um retorno do relacionamento com a apresentadora. À pergunta, ele respondeu prontamente: "não". Na sequência, um dos apresentadores, Marcelo Barbur, disse que iria exibir vídeos sobre o caso. Alexandre, então, pediu para que a entrevista fosse interrompida por alguns instantes para que pudesse beber um copo de água com açúcar.

"Eu vou pedir um minutinho para vocês, eu não estou passando muito bem", começou o empresário. "Realmente, ver isso aqui não está me fazendo bem", completou.

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o empresário no último dia 11. Segundo relato da apresentadora registrado no B.O., ao qual o Estadão teve acesso, ela e o marido discutiram por volta das 15h30. Alexandre teria fechado a porta da cozinha no braço da apresentadora e ameaçado dar uma cabeçada nela. Mais tarde, ele confirmou as agressões, mas negou a tentativa de cabeçada.

Durante a entrevista, Alexandre também foi questionado sobre a relação com um de seus cachorros, Joaquim, que teria defendido Ana Hickmann da agressão. O empresário confirmou ter sido atacado pelo animal, mas negou que Joaquim o mordeu.

Após o relato da apresentadora sobre o cachorro, internautas resgataram um vídeo em que Alexandre expressou indignação à época em que ela adotou o animal. Ele negou que tenha algum problema com Joaquim e ainda afirmou que os vídeos publicados por Ana em seu canal do YouTube eram "encenados".

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Ana Hickmann, que disse que não irá se pronunciar sobre a nova declaração.

"Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube, que eram todos ensaiados, e estão usando contra mim. Isso é covardia", disse. Alexandre acusou a apresentadora de lhe dar comandos para fingir que estava "rabugento" nos vídeos para que ela "se fizesse de coitadinha".

Na publicação em questão, a apresentadora aparece tirando Joaquim de um ponto de ônibus em uma rodovia e o levando ao seu carro.

Dentro do veículo, estava Alexandre, que criticou a mulher pela atitude. A voz dele aparece ao fundo no registro, dizendo: "Não acredito que ela foi pegar o animal. Ela não tem condição essa moça".

Quando Ana aparece no carro, ele diz: "Você pegou o animal na rua, né? Você tem dois miolos a menos". A apresentadora, então, responde: "ele foi deixado para morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. Ele é bebê ainda. Está machucado".