Shane MacGowan, vocalista do The Pogues, morre aos 65 anos de idade

Depois de enfrentar um quadro de encefalite viral em 2022 e uma terapia intensiva em 2023, Shane MacGowan, vocalista da banda irlandesa The Pogues, morreu aos 65 anos de idade.

A informação foi confirmada pela esposa do cantor nas redes sociais no dia 30 de novembro. Em um longo texto, Victoria Mary Clarke se declarou:

Eu não sei como irei dizer isso, então vou apenas dizer. Shane sempre será a luz que eu mantenho diante de mim, a medida dos meus sonhos e amor da minha vida, a alma mais bonita e o anjo mais bonito [...] Ele se foi para viver com Jesus, Maria e Tereza. Eu sou abençoada além das palavras por conhecê-lo e por tê-lo amado e por ter sido incondicionalmente amada por ele. [...] Não há uma forma de descrever a perda que eu estou sentido e e a saudade de mais um de seus sorrisos que iluminavam o meu mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por sua presença nesse mundo. Você fez ele ser mais brilhante e trouxe muita felicidade para muitas pessoas com o seu coração, alma e música. Você irá viver no meu coração para sempre.