Após distanciamento, Simone e Simaria são vistas juntas em casamento do irmão

Após meses sem aparecer em público no mesmo local, Simone e Simaria foram vistas no casamento de Caio Mendes, irmão mais novo delas, com Mayara Cardoso. A cerimônia aconteceu na última quarta-feira, dia 29, e contou com as cantoras como madrinhas do casal.

Simone e Simaria apareceram próximas poucas vezes desde o término da dupla sertaneja em agosto de 2022. E sempre que isso acontecia mostrava momentos em família. E nas imagens que viralizaram na web, as duas aparecem lado a lado na foto da família com os noivos. Já em outro momento, um vídeo chamou a atenção do público, pela falta de proximidade entre elas.

No vídeo, Simaria aparece indo cumprimentar algumas pessoas na frente do altar, mas não conversa com Simone, que está nas primeiras fileiras falando com as crianças que tinham entrado com as flores.