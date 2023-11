Alexandre Correa dá entrevista após denúncia de agressão a Ana Hickmann e desabafa: - Eu amo a Ana

Em meio à polêmica com Ana Hickmann, Alexandre Correa deu uma entrevista para falar seu lado na denúncia de agressão feita pela apresentadora. Na última quarta-feira, dia 29, o empresário participou do programa do Chupim, da rádio Metropolitana FM.

- Eu tinha uma família linda, eu tinha uma esposa perfeita. No meu entendimento, no meu ponto de vista, em 25 anos tivemos muito mais momentos de felicidade do que de agonia, de aflição. Eu amo a Ana, mas vou ter que aprender a não amá-la. Vou ter que deixar de amá-la, especialmente por respeitar a decisão e a dor dela. É prudente pedir desculpas à Ana, ao meu filho, aos familiares, aos envolvidos. Começar pedindo perdão. Nem no meu pior pesadelo achei que isso ia acontecer.

Contando sua versão do que aconteceu no dia 11 de novembro, momento em que Ana Hickmann ligou para a polícia e fez boletim de ocorrência, Alexandre nega ter agredido a apresentadora.

- Não vou falar a palavra agressão, mas sei o que aconteceu no dia 11. Nós estávamos no final do almoço, Ana abordou um tema com Alexandre [Alezinho, filho do casal], ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado e me ausentei. Depois de um tempo voltei, aí começou uma discussão mais acalorada, pedi que Alexandre saísse. Aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Ela falou de chamar a polícia e fiquei completamente desesperado. As duas funcionárias pegaram Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. Ela foi ligar para o 190 e passou pela porta. Conforme ela foi passar pela porta e fechar, segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Vi que machucou o braço, mas ela entrou. Eu não queria que ela ligasse para polícia porque não havia necessidade de ligar.

Correa negou ter tentado dar uma cabeçada na apresentadora do Hoje Em Dia. Alexandre se posicionou sobre o polêmico vídeo em que ele reclama de Hickmann pegar Joaquim, o cão que a ajudou no dia da agressão.

- Não houve agressão. Jamais tentei dar uma cabeçada. Não dei chute, soco, tapa, nada. A discussão foi tensa? Foi. Foram usadas palavras pesadas, trocas de acusações. Mas nunca toquei a mão na Ana ou em mulher nenhuma na intenção de agredir fisicamente. Aí, eu fui embora, senão eu seria preso em flagrante. O cachorro foi para cima, mas morder não me mordeu. Gente, de onde se tira essa conclusão [de que ele não gostava do cachorro]? Pegaram vídeos do YouTube ensaiados e estão usando contra mim. Usar esse material produzido, pré-aprovado por ela, que comanda o canal do YouTube dela e usar isso contra mim para piorar ainda mais minha imagem.

Outra situação desconfortável contada por Ana Hickmann foi sobre as cobranças e críticas feitas por ele sobre seu corpo. Alexandre revelou que já fez isso na época em que ela ainda modelava.

- Existem duas Ana Hickmann: a de 1996 a 2004, enquanto modelo, e depois a Ana Hickmann apresentadora. Como modelo, havia todo regimento imposto pelo mercado de modelo. Muitas vezes eu alertava, cobrava, porque era meu papel de agente. Ela falar isso acho que ela voltou 20 anos para trás. Há muito tempo ela come e bebe o que quer. Ela disse que a coloco numa redoma, a isolei de todo mundo. Não sei de onde ela tirou tudo isso. Havia compromissos nossos pré-agendados, isso sim.

Desabafando, o empresário falou de seu filho, Alexandre, e revelou que está com saudades do pequeno, que também teria visto a agressão a Ana.

- Falo de manhã e à noite com ele. Pego ele acordando e dormindo, e a saudade mata a gente. Alexandre é muito linear. Ana é tão perfeita que me deu o filho mais perfeito do mundo. Fruto da educação que eu e Ana demos. Morro de saudade do meu filho e já chorei tudo que tinha para chorar.