6º Baep localiza 1.200 porções de drogras em área de mata em S.Bernardo

A equipe do canil do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apreendeu aproximadamente 1.200 porções de drogas, nesta quarta-feira (29), durante uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes, em São Bernardo.

As drogas estavam escondidas em uma área de mata, no bairro Jardim Tiradentes, e foi localizada após a cadela policial Gaya apresentar mudança de comportamento e indicar o local. Foram apreendidos 880 pinos de cocaína, 147 porções de maconha, 153 porções de crack e 14 pinos com K2.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial da região.