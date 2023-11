Pesquisa da Preply revela artistas que mais deixam os fãs tristes

A música move as pessoas, evocando diferentes tipos de emoções, desde raiva e amor até tristeza e felicidade. Da batida à energia da letra, uma canção pode ajudar uma pessoa a se comunicar quando não existem palavras para expressar. Para descobrir como os artistas fazem os fãs se sentirem, a Preply, plataforma de idiomas que conecta alunos e professores online, fez uma pesquisa e analisou mais de 200 mil postagens e comentários populares de 92 artistas e bandas em comunidades do Reddit, rede social de notícias e postagens que funciona como um fórum.

De acordo com o levantamento da Preply, a banda de pop-punk Panic! at the Disco ocupa a primeira posição entre os artistas que mais deixam os fãs tristes, seguida dos grupos musicais Linkin Park e Metallica, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. “Uma das razões é que as músicas evocam sentimentos de arrependimento e as letras discutem momentos melancólicos com os quais diversas pessoas podem se identificar, como um capítulo da vida chegando ao fim”, afirma Sylvia Johnson, diretora de metodologia da Preply.

No outro extremo, o britânico Ed Sheeran é o cantor que mais deixa os fãs alegres. Logo após, estão a banda irlandesa U2, em segundo lugar, e o grupo sul-coreano BLACKPINK, como terceiro colocado. Um dos possíveis motivos segundo a plataforma de idiomas é a cantoria animada, além do uso de metáforas que podem ajudar os fãs na conexão com momentos alegres e despreocupados da vida.

Declare seu amor: diga-me quem você ama

Não importa o idioma que você fale, as palavras “eu te amo” podem ser as mais difíceis de dizer e descrever. Contudo, alguns artistas conseguem criar letras que ajudam a transmitir pensamentos como esses sobre o amor a partir de diversas perspectivas diferentes, como Demi Lovato, famosa pela canção “Heart Attack”, Kate Perry, gigante por trás de “Fireworks”, e Dua Lipa, dona dos hits “Don’t Start Now” e “Dance The Night”.

Nesse contexto, a Preply ainda analisou e descobriu que as mulheres tendem a comunicar a linguagem do amor através de canções melhor do que os homens. Os 10 primeiros lugares de artistas que fazem os fãs se sentirem mais amados são todos ocupados por mulheres, como Lovato, em primeiro lugar, seguida de Perry, em segundo, e de Dua Lipa, que encabeça o Top 3. Por outro lado, os homens estão entre o Top 10 que não fazem as pessoas sentirem tanto amor, sendo Drake o primeiro colocado e Travis Scott e Daft Punk empatados em segundo lugar.

Lista dos artistas que mais deixam os fãs tristes

Panic! at the Disco Linkin Park Metallica Nirvana Britney Spears Halsey Madonna Lil Nas X SZA Avicii, John Mayer e My Chemical Romance

Lista dos artistas que mais deixam os fãs felizes

Ed Sheeran U2 BLACKPINK The Killers Beyoncé Selena Gomez Harry Styles BTS Daft Punk Ariana Grande e Talking Heads