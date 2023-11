Fábrica de Sal receberá a Jornada do Patrimônio do Estado

A Fábrica de Sal de Ribeirão Pires recebe neste sábado, a partir das 8h, a Jornada do Patrimônio, iniciativa do governo de São Paulo. Sob o tema ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, o evento promoverá série de atividades gratuitas abertas ao público, entre as quais visitação a espaços históricos da cidade, rodas de conversa e apresentações culturais. A ação conta com o apoio da Prefeitura.

Entre os temas em destaque na programação da Jornada do Patrimônio em Ribeirão Pires estão a história da tricentenária Capela do Pilar – patrimônio tombado pelo Condephaat –, e a memória guardada entre as paredes da Fábrica de Sal. A comunidade católica da cidade contará a história da Festa do Pilar e a tradição da confecção do tapete de Corpus Christi.

Espaços e práticas culturais coletivas, voltadas ao candomblé, também serão assunto em debate. O Bloco Maracatosco e o Grupo Gingaê estão entre as atrações culturais.

A Jornada do Patrimônio busca sensibilizar a população sobre a preservação e reconhecimento do patrimônio histórico e cultural de cada cidade, conforme ressalta Guto Volpi, prefeito de Ribeirão Pires. “A Jornada do Patrimônio revive esse sentimento de orgulho da história que a cidade carrega. Em Ribeirão Pires, temos lindas histórias e esse evento vai possibilitar o resgate desses importantes momentos”, disse.

“Memória e pertencimento são os pilares de qualquer sociedade e a Jornada Estadual do Patrimônio vem justamente para reforçar isso. As pessoas precisam conhecer e saber qual é a história que existe naquele prédio tombado, e, principalmente, ocupar esses espaços públicos sabendo que é delas também”, diz Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A Fábrica de Sal está situada na Avenida Humberto de Campos, 70 – Centro Alto. O espaço é considerado Museu de Ruínas (Decreto Municipal nº 6.845/2018). Não é permitida visitação aos espaços internos da Fábrica de Sal.