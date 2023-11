Brasileira é encontrada morta nos EUA; namorado é suspeito

Uma brasileira foi encontrada morta na casa em que vivia na cidade de Marlborough, Massachusetts, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 29. A polícia local suspeita que Kethlen Paula Alves Trindade da Rocha, de 28 anos, foi vítima do também brasileiro Marlon Moreira Costa, de 29. Ele se suicidou após o crime, de acordo com a polícia local.

Segundo o Ministério Público do Condado de Middlesex, a polícia de Marlborough recebeu uma ligação sobre um tiroteio em uma residência na Rice Street por volta das 10h (12h no horário de Brasília). Ao chegar, a polícia localizou duas mulheres e uma criança do lado de fora, que relataram ter ouvido disparos de tiros dentro de casa.

Uma vez lá dentro, a polícia disse ter encontrado a mulher de 28 anos que morava na casa e um homem de 29 anos morto por aparentes ferimentos à bala. A investigação preliminar sugere que os dois tiveram um namoro, conforme aponta a Promotoria. Marlon Costa supostamente não aceitava o fim do relacionamento, de acordo com a imprensa local.

Na noite anterior ao crime, na terça-feira, 28, Costa teria ameaçado Kethlen. Na quarta-feira, ele chegou à casa da brasileira, forçando a entrada por uma janela. Dentro da residência, ele ameaçou novamente Kethlen antes de atirar nela e depois em si mesmo, segundo a polícia.

Junior Dantas, um amigo de Kethlen, disse ao Boston 25 News que eles namoravam havia poucos meses e que tiveram "problemas pessoais". Segundo o amigo, toda a família de Kethlen vive no Brasil. O corpo será cremada e suas cinzas serão enviadas para Governador Valadares, em Minas Gerais, onde ela nasceu. Segundo a imprensa norte-americana, Marlon era natural de Ipatinga, também em Minas.