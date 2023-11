Em A Fazenda 15, Cezar Black diz que Kally deveria ir para Roça: - Para o julgamento do público

Tonzão é grande Fazendeiro da semana! Depois de vencer a prova, o cantor recebeu o chapéu e o poder já está causando alvoroço na sede de A Fazenda 15. Por exemplo, na madrugada desta quinta-feira, dia 30, Kally Fonseca pediu para cuidar da vaca e foi criticada por Lily Nobre.

Tudo aconteceu na cozinha, enquanto os membros do Grupo dos Crias estava brincando de pega-vareta improvisado. A cantora explicou que queria ter uma nova experiência com outro bichinho:

- Eu queria saber se você me deixa cuidar da vaca. Eu já cuidei das mini cabras, ovelha... Queria ver como é a experiência.

- Eu não sei... A Nadja tinha pedido, mas ela falou que estava na dúvida com cavalo.

- Eu tenho curiosidade de saber como é, sabe?

Porém, depois que a artista deixou o ambiente, Lily disparou:

- Ela sabe que ela... Só por isso eu botava no cavalo. Ele [Black] que deve ter falado para ela falar isso.

E por falar em Cezar Black, o peão teve uma conversa para lá de curiosa com a namorada. Os dois estavam conversando sobre o que pode acontecer nos próximos dias e qual pode ser a decisão do público sobre a Roça.

Para o ex-BBB, é importante que a namorada enfrente a berlinda de cabeça erguida, para saber como está sendo a sua aceitação fora do reality. Kally concordou e disse que está angustiada com o jogo:

- Eu preciso dessa roça mesmo... Estou angustiada com esse tanto de coisa que está acontecendo. Não é querer sair. É para ter uma resposta de algo, sabe? É para saber se você está realmente nesse nível de ódio que as pessoas estão destilando lá fora.

Na sequência, Black disse que acredita que a amada irá voltar da Roça e ainda apontou qual participante deve deixar o confinamento:

- Você precisa ir para o julgamento do público. Se for para ficar, você volta e tenho fé nisso. [...] Eu acho que o Rada sai. Querendo ou não, de uma forma nada a ver, a Nadja acaba se posicionamento mais.

Vale ressaltar que Kally disputa a berlinda com Radamés e Nadja. E aí, quem será que deixa o reality nos próximos dias?

Já no quarto, Shayan e Nadja estavam conversando sobre a amizade e convivência deles. Apesar de os dois já terem protagonizado alguns momentos de tensão, eles sentaram para conversar e se entenderem.

O peão chegou a pedir desculpas pelas palavras que ele usou para falar sobre ela durante a recente dinâmica.

- Do fundo do meu coração. Eu queria ser justo. Eu vi as pessoas que tinha mais atitude, que falava. Você não dava abertura, não conversava, então isso conta, aí eu pensei: Vou falar. Foi só por isso.

Shay ainda disse que não tem nada contra a peoa e pediu para ela não guardar mágoa dele ao longo do jogo, mas confirmou que tem mais afinidade com outros participantes.