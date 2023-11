Brasil Ladies Cup será disputada em Santo André

A Brasil Ladies Cup toma conta do gramado Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, dos dias 3 a 10 de dezembro. O torneio de futebol feminino contará com a participação de importantes equipes nacionais e internacionais. No Grupo A estão: Atlético Nacional-COL, Cruzeiro, Internacional e São Paulo. No Grupo B estão: Flamengo, Ferroviária-SP, Santos e Seleção do Paraguai.

Com entradas gratuitas em todas as partidas do torneio, os fãs já podem reservar seus ingressos por meio da plataforma Total Ticket (http://www.totalticket.com.br). Todos os jogos da primeira fase serão realizados em Santo André. Os líderes de cada chave se classificarão para a decisão, que será disputada no Estádio do Canindé, na Capital.

Fora das quatro linhas, o evento terá diversas atrações com vistas ao desenvolvimento da modalidade, como palestras, workshops e atividades culturais. Entre os temas abordados nas palestras da Semana do Futebol Feminino estão: a importância do futebol como inclusão e as experiências de jogadoras profissionais.