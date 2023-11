Elenco do Santo André se reapresenta amanhã

O Santo André inicia nesta sexta-feira (1) a preparação para a temporada 2024. A reapresentação do elenco está programada para acontecer no Estádio Bruno José Daniel, no período da manhã. A ocasião deve marcar a apresentação oficial de toda a comissão técnica, que será liderada por Fernando Marchiori, anunciado como treinador da equipe no dia 15 de novembro. Seu auxiliar será Carlos Azevedo. Na lista de jogadores, devem se apresentar nomes como o lateral-esquerdo Dudu e o atacante Alexiel, além de atletas do Sub-20 como Dioran, Gabriel Ferreira, Gabriel Pereira, Gabriel Paz e Henrique Cayres. Retornam ao Ramalhão nomes já conhecidos da torcida, como os meias Dudu Vieira, que estava emprestado à Chapecoense e Germano, que estava no Brasil de Pelotas.

A expectativa é que o clube apresente também algumas contratações. Inicialmente, são cogitados nove novos atletas. A diretoria do Santo André, porém, mantém essa questão em sigilo e não confirma ninguém.

Em 2024, o Ramalhão disputará o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série D. Existe a possibilidade também do clube disputar a Copa Paulista com uma equipe Sub-20, a exemplo do que aconteceu este ano.

No Paulistão, o Santo André está no Grupo A ao lado de Santos, Portuguesa e Ituano.

ACERTO

Nesta semana o Santo André confirmou a venda do zagueiro Renan Carrasco ao Cuiabá. O atleta de 19 anos já estava emprestado ao clube matogrossense, que exerceu a opção de compra de parte dos direitos econômicos do jogador. Pelas redes sociais, o clube destaca que Renan é uma das grandes revelações recentes da base, iniciando a trajetória no clube em 2021 ganhando destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior.