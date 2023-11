Não aceitaria ser ministro do governo Lula, diz Alex Manente

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) descartou possibilidade de assumir um ministério em troca da candidatura à Prefeitura de São Bernardo. A afirmação foi feita durante entrevista cedida pelo parlamentar ao programa No Centro do Poder, do canal Guardiã da Notícia.

“Obviamente, qualquer convite tem que ser analisado, mas não tenho nenhuma vontade, dedicação, e não conseguiria dar uma resposta positiva nesse momento para ser ministro de um governo que eu não participo e não acredito”, disse Manente.

O deputado desponta como principal candidato ao Paço de São Bernardo, de acordo com levantamento feito pelo Diário em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas, em setembro. Na pesquisa, Alex apareceu com 35,9% da preferência do eleitor, 13,8 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o deputado federal, cassado no início do mês pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – agora espera definição da Câmara –, e ex-vice-prefeito Marcelo Lima (PSB), que foi citado por 22,1%.

A decisão do TSE trouxe indefinição ao cenário da escolha da sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que até então tinha o ex-vice como nome mais provável. Das pré-cadidaturas já definidas, o principal adversário de Alex Manente é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que tende a ser um dos principais focos de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderia, supostamente, costurar um acordo envolvendo algum ministério para que Manente possa abdicar da disputa. O parlamentar federal, porém, rechaçou a possibilidade.

“Independentemente da questão da Prefeitura, cuja eleição é no ano que vem, e a pré-candidatura ainda será colocada e debatida, não aceitaria ser ministro do governo Lula.”

Alex, que está no terceiro mandato de deputado federal, disputou as eleições à Prefeitura em 2008, 2012 e 2016. Para fortalecer sua candidatura, tem se aproximado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e até recebeu apoio público do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD).

Recentemente, o pré-candidato se encontrou com o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) e com o vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, em diálogo de aproximação de forças políticas de olho no ano que vem. A reunião teve como objetivo selar a parceria entre Glauco e Alex com foco no projeto eleitoral de 2024, fortalecendo o grupo que apoia a pré-candidatura de Alex.

Com a chegada de Glauco Braido, Alex soma o quarto vereador na construção de um projeto político ao Paço: antes dele, Julinho Fuzari (PSC), Pery Cartola (PSDB, licenciado da Casa porque é secretário da Pessoa com Deficiência e Cidadania de São Bernardo), e Paulo Chuchu (PRTB, ligado à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicamente anunciaram que defendem o nome de Alex.