Taxas de juros sobem mais de 10 pontos com yields de Treasuries longos antes de PCE

Os juros futuros começam a última sessão de novembro em alta de até 12 pontos a partir do miolo da curva, em sintonia com o dólar e juros dos Treasuries longos. O mercado está à espera do índice de preços ao consumidor de outubro medido pelo PCE (10h30) e do leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h).

Mais cedo foi divulgado que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,6% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com a Pnad Contínua, em linha com a mediana das projeções de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast.

Às 9h18 desta quinta-feira, 30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 10,460%, de 10,414% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 10,185%, de 10,098%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,580%, de 10,507% no ajuste de quarta-feira, dia 29.