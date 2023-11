Lakers reagem na temporada e Pistons acumulam pior série negativa da história na NBA

Irregular nesta temporada, o Los Angeles Lakers contou com o momento negativo vivido pelo Detroit Pistons para reagir na NBA, na noite desta quarta-feira. A equipe de LeBron James e Anthony Davis atropelaram a equipe com a pior campanha da temporada até agora, pelo placar de 133 a 107, fora de casa.

O resultado marca a pior série negativa da história dos Pistons, com 15 derrotas consecutivas. O time de Detroit tem apenas duas vitórias no campeonato. No geral, a equipe tem o menor número de triunfos e o maior número de revezes na competição até agora. Está em último lugar na Conferência Leste.

Em situação mais favorável, os Lakers chegaram à 11ª vitória em 19 jogos e figuram no sétimo lugar do Oeste. O triunfo desta quarta marca a reação da equipe após a dura derrota para o Philadelphia 76ers por 138 a 94 - a desvantagem de 44 pontos no placar marcara a pior derrota da história de LeBron James em 20 anos na NBA.

Nesta quarta, o astro não teve motivos para lamentar. Ele anotou 25 pontos e oito rebotes. Ficou à sombra de D'Angelo Russell e seus 35 pontos e nove assistências. Anthony Davis contribuiu com um "double-double" de 28 pontos e 16 rebotes. Pelos Pistons, o destaque foi Cade Cunningham, autor de 15 pontos.

Uma das surpresas da temporada, o Orlando Magic continua a fazer bonito dentro de quadra. Desta vez, venceu o Washington Wizards por 139 a 120, diante de sua torcida. Cestinha da partida, Franz Wagner comandou os anfitriões, com 31 pontos. E Cole Anthony saiu do banco de reservas para anotar 25. Pelos Wizards, Kyle Kuzma marcou 23.

O resultado fez o Magic subir do terceiro para o segundo lugar do Leste, exibindo agora retrospecto de 13 vitórias e cinco derrotas. Está atrás apenas do Boston Celtics (14/4), dono da melhor campanha da temporada até agora. Já o time de Washington faz uma das piores campanhas do campeonato, com três triunfos e 15 revezes, na penúltima colocação do Leste.

Na disputa pelo tipo da Conferência Oeste, o Denver Nuggets venceu a terceira seguida ao superar o Houston Rockets por 134 a 124, em casa. Nikola Jokic embalou o time no ritmo do seu "triple-double" de 32 pontos, 15 assistências e 10 rebotes. E teve a companhia de Michael Porter Jr., com um "double-double" de 30 pontos e 10 rebotes.

Atuais campeões da NBA, os Nuggets ocupa a vice-liderança do Oeste, com 13 vitórias e seis derrotas. Os Rockets estão em nono, com o mesmo número de vitórias e derrotas: oito.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 107 x 133 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 139 x 120 Washington Wizards

Toronto Raptors 112 x 105 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 124 x 114 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 105 x 91 Utah Jazz

Denver Nuggets 134 x 124 Houston Rockets

Sacramento Kings 117 x 131 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quinta:

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

New York Knicks x Detroit Pistons

Miami Heat x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers