Emocionada, Astrid Fontenelle anuncia que vai deixar o Saia Justa: - Chegou a minha hora de dizer adeus

O fim de um ciclo! Na última quarta-feira, dia 29, Astrid Fontenelle anunciou que vai deixar o Saia Justa. A apresentadora estava há 11 anos comandando o programa e dividia o sofá com Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil.

Emocionada, Fontenelle disse:

- Por falar em despedidas, chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus ao Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá e hoje eu fiz algumas contas, são 528 programas. E nessa conta, se a gente multiplicar por três, dá mais de 1500 assuntos que passaram aqui. Com o Saia Justa, eu viajei por alguns cantos do Brasil. Fiz alguns verões de roupinhas mais despojadas e com muita cantoria. Aqui nesse estúdio, com poucas pessoas, eu, Michel [diretor do programa], câmera, fizemos a pandemia. Enfim, foi muita coisa. Muita filosofia, muita pesquisa de Harvard, muitas citações, muitos choros, muitas emoções, muitas confissões, muitas revelações e muita ajuda.

E continuou:

- Se não fosse o teleprompter rodar na hora certa, não existiria a Astrid. Se não fosse a câmera estar no foco, não existiria a Astrid. Se não fosse todo mundo que tá no switcher, os diretores que passaram por aqui, pelo meu ponto eletrônico, não existiria a Astrid. Porque com ponto eletrônico, eu viro duas. Então, muito obrigada a cada um de vocês que dividiu comigo e que multiplicou comigo nessa jornada. Não é fácil fazer essa despedida. Estou tentando elaborar ela, me acalmar sobre ela há uns 15 dias, mais ou menos. Sou muito grata, muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos. Gente, é muito tempo. São 11 anos. Não existe uma certeza sobre o que é o tempo, mas deu o meu tempo. Foi bom esse tempo. Foi muito valoroso esse tempo. Obrigada a cada menina que sentou comigo no sofá. É só com vocês, só com essa sororidade, que eu entendi um monte de coisas sobre a minha vida pessoal. Muito, muito obrigada. Vocês me conhecem hoje em dia, você aí que tá me vendo, muito mais por causa do Saia. Aqui é completamente de verdade. Não é uma foto no feed, né?

Além de Astrid, Larissa Luz também vai deixar o programa em 2024:

- Seguirei para ser mais cantora, mais atriz e apresentadora em outras pistas. Navegar em outras praias. Mas a gente vai se ver por aí. Abrimos as portas para o futuro. E suas surpresas mil. E como diria mestre Gil, o eterno Deus nunca dança. A dança da esperança, da confiança, nos regentes do destino. Levo aprendizado, levo gratidão. Tenho a certeza de que fui inteira e entreguei o melhor de mim. Eu abro espaço e traçarei novos destinos. Levo comigo tudo o que aprendi. Me senti honrada e amada. E tudo que posso dizer a vocês que estiveram comigo é muito obrigada.

Mas calma que novos projetos já estão saindo do papel. O GNT divulgou quais planos estão na agenda das apresentadoras:

Astrid estreia amanhã a nova temporada do Chegadas e Partidas às quintas no canal e aos domingos no Fantástico e se prepara para um projeto autoral no GNT em 2024. Larissa focará neste momento na carreira musical, com dedicação à gravação de seu novo álbum e turnê de lançamento, e também seguirá explorando ainda mais a vertente atriz.