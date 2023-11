Os filmes de língua não inglesa da Netflix mais assistidos na história do serviço

Em um post no Facebook foram divulgados os filmes de língua não inglesa da Netflix mais assistido de todos os tempos. A publicação oficial não traz o número de visualizações ou qualquer informação para embasar o ranking, mas é suficiente para despertar a curiosidade dos assinantes. A seguir, veja os títulos, países de origem e trailers. Spoiler: a Espanha domina a lista!

1. O Troll da Montanha (2022) – País de origem: Noruega

A trama do primeiro lugar entre os filmes de língua não inglesa da Netflix se passa nas profundezas da montanha de Dovre, onde uma explosão desperta uma ameaça gigantesca e mortal. Um troll enfurecido se liberta após ficar preso por mil anos, e avança destruindo tudo em seu caminho.

2. O Poço (2019) – País de origem: Espanha

Em uma prisão na qual os detentos são alimentados por uma plataforma descendente, os que estão nos níveis mais altos comem mais do que precisam enquanto os dos andares mais baixos ficam com as migalhas. Até que um homem decide mudar o sistema.

3. Destinos à Deriva (2023) – País de origem: Espanha

Grávida, sozinha e perdida no mar, uma mulher foge de um país totalitário. No entanto, ela acaba ficando presa em um contêiner que navega à deriva. Mesmo com medo, decide lutar pela sua vida e por seu bebê.

4. Através da Minha Janela (2022) – País de origem: Espanha

Raquel é apaixonada pelo vizinho, Ares, um rapaz frio que vive em um mundo completamente diferente do seu. Porém, o acaso acaba unindo os dois, que se veem envolvidos em uma trama de desejo e amor.

5. Agente Infiltrado (2023) – País de origem: França

Um agente especial se infiltra em um grande grupo de mafiosos franceses para impedir um ataque terrorista. Mas acaba fazendo amizade com o filho do chefão, um garoto de oito anos, e passa a questionar sua própria lealdade.

6. Céu Vermelho-Sangue (2021) – País de origem: Alemanha

Na trama de Céu Vermelho-Sangue, um grupo de terroristas sequestram um avião. Para proteger seu filho e os outros passageiros, Nadja precisa tomar uma difícil decisão. Isso é, revelar o monstro dentro de si que escondeu por tanto tempo – uma vampira.

7. Meu Nome é Vingança (2022) – País de origem: Itália

Um ex-mafioso tem sua vida tranquila abalada quando velhos inimigos encontram seu endereço e matam sua esposa e seu cunhado. A tragédia, então, dá início a um acerto de contas que estava dormente por quase 20 anos.

8. Caranguejo Negro (2022) – País de origem: Suécia

Essa produção sueca que está entre os filmes de língua não inglesa da Netflix mais assistidos se passa em um mundo pós-apocalíptico. Aqui, seis soldados são mandados para uma perigosa missão através de um mar congelado. O objetivo é transportar um pacote que poderia botar fim na guerra que se alastra pelo mundo.

9. Nada de Novo no Front (2022) – País de origem: Alemanha

O adolescente Paul Bäumer é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. Ele começa o serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate.

10. Abaixo de Zero (2021) – País de origem: Espanha

No último título entre os filmes de língua não inglesa da Netflix mais assistidos, um policial penitenciário está em um ônibus que transporta prisioneiros entre prisões, quando o veículo é atacado. Agora, ele precisa se defender não somente dos presos que procuram vingança, mas também do frio congelante.