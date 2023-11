Paladino D’Oro destaca produções sobre games; Doc Gaming Queens é destaque

*Por Beatriz Scavazzini

Desafio, propósito, determinação, superação, treino. Muito treino. Assim, são documentados os retratos de atletas das mais diversas modalidades. Da natação ao ciclismo, passando pelo basquete, futebol, futsal, saltos acrobáticos do sky e a corrida, agora também fazem parte desses depoimentos jogadores profissionais de esportes eletrônicos.

Recentemente, os games passaram a figurar na lista dos esportes reconhecidos pelo Comitê Olímpico e, agora, também em festivais de cinema dedicados à arte de retratar histórias de atletas.

Nos dias 25 e 26 de novembro, quem esteve na Sicília, balneário Italiano, pôde acompanhar sessões dedicadas a histórias ficcionais e documentários que tratam dos mais impressionantes recordes, das conquistas e dos momentos de tensão pelos quais um atleta pode passar.

Na ocasião, foi realizado o Paladino d’Oro Sport Film Festival. O evento reúne obras cinematográficas a respeito do universo dos e-sports.

Gaming Queens

Durante a semana de 21 a 26 de novembro, o público do Paladino D’Oro teve a chance também de conhecer um pouco mais sobre o fascinante universo dos games e alto nível competitivo a que pode chegar um atleta de Counter Strike, por exemplo.

Isto porque, os eSports agora fazem parte da seleção oficial do festival, que há 43 anos reúne na Itália o melhor do cinema esportivo.

“Ficamos muito felizes em anunciar esta nova categoria, acho que vocês vão gostar”, reforçou Roberto Oddo, um dos organizadores do Festival, durante uma sessão de exibição com a presença de alunos das escolas da cidade de Agrigento.

No local, pode-se acompanhar Gaming Queens, documentário de média metragem, dirigido por mim, que retrata a jornada de cinco atletas da FURIA. Trata-se de uma das principais organizações de esportes eletrônicos do mundo, que conquistou o vice-campeonato mundial em 2022.

Mais que explicar o que é eSports, o filme narra a trajetória de amizade, união e desempenho de uma das line-ups mais emblemáticas do cenário competitivo mundial.

Juntas, Olga, Kaah, Izaa, Mari e Gabi embarcam em uma viagem dos sonhos onde têm a chance de treinar com os melhores times do mundo, aprimorar técnicas de jogo e aprender ainda mais sobre os desafios de um atleta profissional.

Paladino D’Oro e a Itália

Dos mais antigos festivais de cinema do mundo, o Paladino D’Oro tem uma seleção de grandes filmes sobre o poder transformador do esporte. Além dos já tradicionais, como futebol, basquete e natação, o festival é um dos pioneiros ao criar uma categoria sobre esportes eletrônicos.

Sediado pela primeira vez em Agrigento, na Sicília, a cidade se prepara para 2025 quando será nomeada como a capital cultural da Itália.

A Sicília é uma das regiões mais bonitas da Itália. Cercada pelas águas, no verão, costuma ser um dos balneários preferidos da Europa. Cidades como Siracusa e Taormina figuram nos roteiros de muitos turistas que pretendem aproveitar o verão europeu.

Agrigento, cidade natal de Luigi Pirandello, umas das grandes figuras do teatro mundial, faz parte do circuito de uma destas icônicas cidades. Localizada a duas horas de Palermo, é conhecida pelas ruínas de antigos templos gregos que formam o belíssimo conjunto do Vale dos Templos, um importante sítio arqueológico e belíssimo monumento da arquitetura antiga, especialmente no pôr do sol, durante os dias de outono.

O Festival

Justamente neste outono chuvoso na Sicília, o Teatro Pirandello torna-se palco para a importante seleção de filmes nomeados para a edição deste ano do Paladino D’oro.

Durante uma semana, quem esteve por lá teve a oportunidade de assistir às histórias potentes de diversas partes do mundo como Bélgica, Iran, Qatar, Palestina, Estados Unidos e Brasil.

Como eu disse lá em cima, nosso país está representado por Gaming Queens, que foi nomeado o melhor filme de eSports. A narrativa retrata cinco jovens jogadoras de Counter Strike e sua preparação para chegar às finais do mundial. Este time tornou-se um ícone na comunidade gamer por reunir as melhores atletas nacionais em um momento de sonhos e conquistas.

Outros destaques do festival foram Hidden Court, do americano Walter Schlomann, nascido no Brasil, sobre a história do basquete jogado durante a pandemia de Covid-19.

“Eu gosto de contar boas histórias”, destacou Schlomann, vencedor da categoria de melhor roteiro durante a cerimônia premiação.

Againt the Loch, da Inglaterra, traz a história de tirar o fôlego sobre o nadador que se desafiou a passar 72 horas nadando dia e noite. Uma das mais bonitas fotografias do festival.

Blue Lions, idealizado na China, também foi um dos destaques da edição. Do diretor ShangQing, seu trabalho de ficção é sobre um time de futebol que está prestes a perder o principal patrocínio.

Da Bélgica, The Shape retrata, com enquadramentos belíssimos e silêncios precisamente escolhidos, o trajeto de uma “bodybuilder” até seu campeonato mundial.

The Ground Under our Feet foi vencedor da categoria de melhor edição. Dirigido por Jim Williams, conta a história de um time de futebol das Ilhas Salomão. Os Kurukuru trazem uma importante mensagem sobre mudanças climáticas e o poder transformador do esporte.

Outros destaques foram Lions of Mesopotâmia (Canadá), Titleshot (USA) e #MoCrazyStrong (USA).

Paladino D’Oro: fotos

No álbum, confira imagens do evento e da premiação. (Crédito das fotos: Beatriz Scavazzini)