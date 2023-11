PIB da Turquia avança 5,9% no 3º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 5,9% no terceiro trimestre, na comparação com igual intervalo de 2022, informou nesta quinta-feira, 30, o instituto oficial de estatísticas do país, Turkstat. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta menor, de 5,4%. Na comparação com o segundo trimestre, a alta no PIB foi de 0,3% no terceiro trimestre, uma desaceleração após o ganho de 3,3% visto no segundo trimestre ante os três meses anteriores.