PIB da França recua 0,1% no 3º trimestre ante o anterior (final) e frustra previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da França caiu 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, na revisão final do dado, publicada nesta quinta-feira, 30, pelo instituto oficial de estatísticas do país, Insee. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,1%, que coincidia com a leitura anterior. No segundo trimestre, o PIB francês havia avançado 0,6% ante o anterior, segundo os dados atualizados desta quinta. Trata-se de uma revisão para cima, após o ganho de 0,5% antes calculado.