Hospital São Luiz de São Caetano obtém selo de alimentação saudável

O Hospital São Luiz São Caetano, da Rede D’Or, conquistou neste mês um importante diferencial relacionado à sustentabilidade, ao receber o selo “Green Pin 3”, do Programa Nacional Green Kitchen (em português, Cozinha Verde). Concedido anualmente pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente (Fupam), o selo Green Kitchen atesta o compromisso da instituição com a sustentabilidade em suas operações relacionadas à alimentação em suas cozinhas e refeitórios.

A diretora-geral da unidade, Michele Batista, fala sobre a preocupação com a sustentabilidade no hospital. “São diversas ações que integram desde a arquitetura do prédio, até os processos diários, que visam redução de resíduos, economia de recursos, responsabilidade social e incentivos à inovação”, destaca.

No setor de Nutrição e Dietética da unidade, responsável pela conquista do selo Green Kitchen desde 2021, é possível destacar iniciativas relacionados à promoção de uma alimentação mais saudável para funcionários e pacientes. “Por exemplo, não fazemos frituras com imersão em óleo ou uso de temperos industrializados, atitudes simples, mas que melhoram significativamente a qualidade das refeições servidas”, explica Aline Eiras, supervisora de nutrição. Que complementa. “Outro destaque é o Desperdiçometro, quadro que mostra aos colaboradores os indicadores relacionados ao desperdício de alimentos, visando à conscientização nos refeitórios”, conclui a supervisora.