Advogado exalta conselho de igualdade racial

Presidente da comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Alisson Silva Garcia classificou como “vergonha” o fato de a cidade ter ficado tantos anos sem regulamentar um Conselho de Promoção da Igualdade Racial. O grupo foi apenas instituído em agosto de 2023, graças à pressão da sociedade e de órgãos como Ministério Público e OAB municipal.

Garcia disse que, aos poucos, a cidade tem compreendido a importância de se debater o assunto sem politizar o tema e que ações como a criação do conselho e também a recente corrida de rua pela promoção da igualdade racial são ativos que precisam ser trabalhados para que haja política de estado na cidade a favor da população negra.

“Sabemos que essa questão é mais latente nas periferias porque é lá que estão o negro e a negra, invariavelmente de baixa renda, e isso consequentemente traz uma questão política é mais exacerbada, principalmente com os movimentos sociais. A gente quer defender a causa, mas não quer misturar as coisas com a política. Queremos dar andamento ao trabalho independentemente do prefeito que esteja sentado na cadeira”, pontuou.

Questionado se acredita que demorou para que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), adotasse essa pauta como efetiva do governo, Garcia minimizou. “Nossa intenção não é misturar as coisas porque sabemos que, ao misturar, vamos afastar um lado ou o outro. E esse não é o objetivo da nossa comissão nem da nossa OAB.”

Morando, depois que foi denunciado à ONU (Organização das Nações Unidas) por práticas racistas, sobretudo por desalojar o projeto Meninos e Meninas de Rua, vem pregando a pauta antirracista. Assinou manifesto junto ao MP, recentemente recebeu um rei de uma tribo angolana e até mesmo iria realizar um festival de arte negra - que foi cancelado devido à previsão de chuvas.