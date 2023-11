Quinta mulher mais rica do mundo encaminha compra do Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks, da NBA, está perto de ser vendido para Miriam Adelson, magnata americana dos cassinos e a quinta mulher mais rica do mundo segundo a revista Forbes. Uma fonte que não teve a identidade revelada disse à agência de notícias Associated Press que o atual dono da franquia, Mark Cuban, encaminhou a venda das ações majoritárias ao grupo comandado por Adelson.

A empresária é a acionista controladora da Las Vegas Sands, uma empresa de capital aberto que construiu os resorts Venetian e Palazzo, mas agora só tem operações de cassino em Macau e Cingapura. Sheldon Adelson, o bilionário fundador do Las Vegas Sands e marido de Miriam, morreu em 2021, aos 87 anos. De acordo com a revista Forbes, a viúva e sua família têm um patrimônio líquido de US$ 35 bilhões (R$ 171,64 bilhões). A família também é proprietária do maior jornal de Nevada, o Las Vegas Review-Journal.

A Las Vegas Sands anunciou, na terça-feira, que estava vendendo US$ 2 bilhões (R$ 9,8 bilhões) em ações para comprar uma "equipe esportiva profissional", sem revelar o nome. Segundo a fonte da Associated Press, o acordo envolveria o pagamento de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,1 bilhões), exigira semanas de burocracia para ser validado pela NBA e manteria Cuban envolvido no controle das operações do basquete da franquia.

O interesse de ter uma parceria com a companhia de cassinos já foi manifestada publicamente por Cuban, um defensor da legalização das apostas no Texas. Ele também manifestou, no final do ano passado, o desejo de construir uma nova arena no centro de Dallas, que também seria um resort-cassino, caso o Texas legalizasse os jogos de azar. Os defensores do jogo legalizado no estado esperavam conseguir uma emenda constitucional durante a sessão mais recente, mas a medida não avançou muito no processo legislativo. Uma nova reunião deve acontecer até 2025.

Cuban, de 65 anos, alcançou a fama rapidamente após comprar o Dallas Mavericks em 2000 e anunciou recentemente que está deixando o popular programa de TV "Shark Tank" após 16 temporadas. Sob o comando dele, o time saiu do posto de uma das piores franquias da NBA para se tornar uma das mais competitivas, liderada por Dirk Nowitzki, aposentado desde 2019.

Em 2011, a equipe do Texas conquistou seu primeiro e único título. Antes disso, em 2006, foi campeã da Conferência Oeste, mas perdeu a decisão da temporada para o Miami Heat. Nas temporadas mais recentes, o esloveno Luka Doncic é grande protagonista da franquia, mas o mais longe que chegou foi à final da Conferência Oeste, em 2022, derrotado pelo Golden State Warriors.