Ary Mirelle, namorada de João Gomes, revela inseguranças na reta final da gestação: - Estou me sentindo esquisitíssima

Abriu o jogo! Ary Mirelle, namorada do cantor João Gomes, está esperando o seu primeiro filho e, na reta final da gestação decidiu bater um papo com os seus seguidores e desabafar sobre as inseguranças do terceiro trimestre.

Através dos stories, a influenciadora contou que, além de estar inchada, não está conseguindo se sentir bonita.

- Terceiro trimestre chegou e com ele veio as inseguranças. O que eu estou sentindo? Inchada e não consigo me achar bonita. Tenho vontade de chorar o tempo todo, me deitar ali na minha cama e não sair mais. Preciso me reerguer e ficar de boa, mas essa reta final mudou tudo. Não vou mentir, estou me sentindo esquisitíssima. Está sendo difícil.

Nos últimos dias, Ary precisou passar por uma cirurgia para evitar o nascimento prematuro do filho.