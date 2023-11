Ingrid Guimarães relembra briga com Paulo Gustavo: - Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele

Durante participação no Quem Pode, Pod, Ingrid Guimarães relembrou a briga que teve com Paulo Gustavo. Os artistas passaram anos sem se falar após entrarem em atrito por conta de trabalho. Na época, ambos estreariam um filme nos cinemas no mesmo dia e o fato causou incômodo.

A atriz começou contando que a data foi uma decisão dos distribuidores dos longa-metragens e eles não tinham conhecimento no início. Quando descobriram, a relação entre eles foi afetada.

- Ele estava fazendo um filme com a Mônica e eu De Pernas Pro Ar 3. Os distribuidores dos filmes, que são os mesmos, prometeram para nós dois a mesma data de estreia no cinema. A gente não sabia. Quando a gente se tocou que estava na mesma data, ficou um clima horroroso, porque quem que vai? Eu não quero competir com ele. Eu não podia dizer para tirar, não tinha esse poder.

Ingrid continuou:

- Ficou meio que uma briga de data, de trabalho. E aconteceu aquilo que é muito chato. Eu queria conversar com eles, começou a rolar uma fofocaiada e ele disse que não queria falar ou brigar comigo por causa disso. A gente deu aquela afastada e não teve aquela conversa, ele não gostava de conflito. Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele.

Após anos, o humorista mandou mensagem a convidando para beber e finalmente conversar sobre tudo o que aconteceu. Ambos trocaram pedidos de desculpas e conseguiram retomar a amizade.

- Depois que ele morreu, passei um mês chorando pelos anos que deixei de conviver. Mas fiquei feliz por ter feito as pazes.