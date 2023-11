Travis Kelce revela apelido para Taylor Swift durante gravação de podcast

Durante a gravação do podcast ao lado do irmão, Travis Kelce revelou o apelido para a atual namorada, Taylor Swift! No bate-papo com Jason Kelce, o atleta foi elogiado por ter se tornado o tight end - jogador da linha ofensiva no futebol americano - mais rápido a alcançar onze mil jardas, aproximadamente um quilômetro.

O irmão do jogador destacou que a cantora reagiu à conquista de Travis após ter curtido a postagem do perfil oficial do Kansas City Chiefs que noticiava a conquista de Travis.

- Obrigado, Tay. Agradeço seu apoio na página do Chiefs, disse o jogador ao mesmo tempo que revelou o apelido para a namorada.

Então, Travis foi questionado sobre o envolvimento de Taylor com o esporte, e ele respondeu:

- Não sei se ela é uma fã obstinada ou não. Vou ter que perguntar a ela.

Que casal fofo, né?