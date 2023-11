Influenciadora beija Fiuk em festa de Carlinhos Maia e manda recado para o sogro errado: Abraço, Roberto Carlos

O novo reality de Carlinhos Maia já está dando o que falar! Ele é promovido pelo influenciador em sua casa em Barra de São Miguel, em Alagoas, e por isso o nome Casa da Barra! E quem está aprontando muito por lá é Fiuk, que já deve ter perdido as contas de quantos beijos deu.

Em uma das ficadas, a que mais ficou marcada foi com a influenciadora Belle Kinzel. Durante a festa, Carlinhos filmou o momento do novo casal, e no fim do beijo, a ruiva foi brincar que queria mandar um abraço ao novo sogro, mas errou o cantor...

- Queria mandar um abraço aí para o meu sogro, Roberto Carlos, disse Belle.

Fiuk corrigiu na hora:

- Não, é o Fábio Júnior, respondeu.

A resposta claro que repercutiu pelos espectadores do reality, e a influenciadora aproveitou para aparecer em seus stories e repetir a piada:

- Domingo estarei aí comendo churrasco com você, Roberto Carlos. Ele não é filho do Roberto Carlos com a Glória Pires?, brincou.

Carlinhos Maia respondeu Monique Evans após apresentadora criticar reality

Monique Evans não gostou muito da ideia de Carlinhos e deu sua opinião em seus stories:

- Eu estava aqui vendo o Instagram e apareceu esse negócio da Casa da Barra. O que é isso? A Farofa da Gkay, só que diferente? É tipo aquilo, né. O que o Fiuk está fazendo lá? Isso não é o perfil dele, o que é isso? Se esfregando lá com a mulher, tudo sujo, cheio de coisa. Podem falar de mim, mas não gosto não, disparou.

E o influenciador e dono da casa não gostou da opinião de Monique, e a rebateu:

- Me poupe. Ah, vaca velha, me economize. Meu pai disse que você tinha um programa de p***ria nos anos 90. Esqueceu, foi?, escreveu nos comentários de uma página de fofoca.