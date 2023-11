Ana Hickmann faz reflexão em meio a polêmico pedido de divórcio: Todo processo exige tempo

O momento não está nada fácil para Ana Hickmann desde que ela revelou ter sofrido violência doméstica de seu ex-marido, Alexandre Corrêa.

Mantendo um canal de comunicação quase direto com seus seguidores, a loira fez uma reflexão nos Stories na manhã desta quarta-feira, dia 29. A mensagem fala sobre fé e paciência:

Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar a nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo as mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrará. Ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo.

Um pouco mais tarde, dessa vez no X, antigo Twitter, Hickmann também agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido de fãs, seguidores e amigos:

Me reconhecendo, me reconectando e me reencontrando. É muito bom saber que não estou sozinha. Só quem já passou por tudo que estou vivendo sabe o quanto precisamos ser fortes e ter coragem de enfrentar monstros e demônios. Nossa luz nunca vai apagar!