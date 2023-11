Danielle Winits se emociona ao falar da relação com André Gonçalves e garante: - O futuro a Deus pertence

Danielle Winits foi a convidada especial de O Programa de Todos os Programas, na última terça-feira, dia 28. Durante sua participação, a atriz falou sobre sua relação com André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda 15.

Emocionada, Dani abriu o jogo sobre o término com o ator:

- É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento), declarou.

A atriz ainda confessou que está sendo muito gostoso revisitar o homem incrível que conviveu por anos:

- É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Está sendo muito importante. O André está sendo ele. Então, quando falo revisitá-lo, é revê-lo. Ele foi de peito aberto para entrar na vida real... Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular.

No final, ela falou que foi uma das grandes incentivadoras para André ser confinado no reality rural:

- Fui uma mola propulsora para ele estar nesse lugar. Foi um presente para ele e para mim. O destino a Deus pertence.