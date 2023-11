Bolsas da Europa fecham com viés positivo após arrefecimento da inflação alemã; Londres cai

Boa parte das principais bolsas europeias fechou em alta nesta quarta-feira, 29, após o arrefecimento da inflação na Alemanha fortalecer expectativa por relaxamento monetário na região. Londres, no entanto, terminou o pregão no vermelho, em parte penalizada pela volatilidade do petróleo e riscos no setor financeiro.

Em destaque, o índice DAX, referência em Frankfurt, avançou 1,09% no fechamento, a 16.166,45 pontos. Segundo informou a agência alemã de estatísticas, a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) desacelerou a 3,8% na leitura preliminar de outubro.

O resultado consolidou apostas de que o Banco Central Europeu (BCE) cortará juros ao longo de 2024. Dirigente da instituição, Yiannis Stournaras antecipou que espera a primeira redução da taxa básica no terceiro trimestre do ano que vem.

Neste ambiente, o índice CAC 40, de Paris, subiu 0,24%, a 7.267,64 pontos, enquanto o FTSE MIB, em Milão, ganhou 1,06%, a 29.688,45 pontos.

Por outro lado, em Londres, o FTSE 100 recuou 0,43%, a 7.423,46 pontos. As ações de Shell e BP perderam 0,89% e 0,61%, respectivamente, enquanto especulações sobre a reunião de quinta-feira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) impuseram volatilidade às cotações da commodity.

Ainda no mercado britânico, bancos também estiveram entre os destaques negativos. "O setor financeiro ajudou a arrastar o FTSE 100 para baixo em meio a especulações sobre cortes nos juros, dadas as implicações potenciais para a sua lucratividade", explicou a AJ Bell.

Entre praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, marcou valorização de 0,02%, a 6.439,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 aumentou 0,63%, a 10.066,40 pontos. As cotações são preliminares.