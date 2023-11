Carla Diaz anuncia projeto em seu aniversário de 33 anos de idade: Início de um novo sonho

Parabéns! Carla Diaz completou mais um ano de vida na última terça-feira, dia 28, e para comemorar o novo ciclo, a atriz anunciou uma novidade em suas redes sociais.

Com um vídeo em seu feed, a aniversariante contou que agora tem um programa, chamado Diaz On.

O segredo acabou! 33 anos de idade? 30 de carreira? e para comemorar? o início de um novo sonho! O meu programa: Diaz On pra vocês!!!!!!, escreveu.

Além da novidade, a atriz presenteou os seus fãs com um clique de um ensaio que fez para comemorar o novo ciclo e mais um ano de carreira.

Hoje completo 33 anos de idade e 30 anos de carreira!!!!Se fosse para expressar todos esses anos em uma única palavra, com certeza seria: GRATIDÃO. Tantas realizações, tantos trabalhos, provas do quanto Deus cuida de cada detalhe. Hoje inicio esse novo ciclo com muita vontade de alcançar novos voos, correr atrás de novos sonhos, cuidar ainda mais da minha saúde e da minha família!! Que venham mais desafios, mais conquistas, bem-vindo novo ciclo.