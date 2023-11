Licenciamento SP: confira os vencimentos de novembro

O licenciamento garante a regularidade do veículo para trafegar em vias públicas. Os motoristas devem ficar atentos, pois não pagar a taxa do veículo no prazo estabelecido é considerado infração gravíssima.

Além da multa, o não pagamento do licenciamento pode acarretar perda de sete pontos na carteira e remoção do veículo ao pátio.

Confira a data de vencimento em São Paulo

30/11 – Placas final 9

30/11 – Caminhão | Placas finais 6, 7 e 8

Através do site e app da Zapay , fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, motoristas podem fazer esse pagamento de forma rápida e segura, com opção de parcelar em até 12 vezes.

“Oferecemos uma solução totalmente segura, permitindo que o motorista possa regularizar sua situação e quitar outros débitos veiculares, inclusive os já vencidos, para circular tranquilamente com o automóvel regularizado”, explica Adalberto Da Pieve, CMO da Zapay.

A Zapay é credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), pela portaria Nº 750, publicada em 18 de outubro de 2018 no Diário Oficial da União, que autoriza, viabiliza e assegura a sua atuação no parcelamento de débitos veiculares em todo território nacional.